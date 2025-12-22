Un Natale di buone notizie per Brognaturo: nuovi finanziamenti per il futuro del territorio

La sindaca Rossana Tassone e l’Amministrazione comunale è informano i cittadini che, nelle ultime due settimane, sono stati ottenuti importanti finanziamenti destinati al territorio. “Risultati concreti – spiega la prima cittadina – che desideriamo condividere con tutta la comunità come un vero e proprio regalo di Natale, frutto di un lavoro costante di programmazione, impegno e attenzione alle esigenze del paese”.

Una parte significativa dei contributi riguarda il settore della cultura, con un finanziamento complessivo di 29.980 euro, che consentirà di sostenere iniziative culturali, eventi e attività volte a valorizzare l’identità, le tradizioni e il senso di appartenenza della nostra comunità.

Accanto alla cultura, un’attenzione particolare è stata riservata al territorio e allo sviluppo locale. Sono stati infatti ottenuti 150.000 euro destinati alla sistemazione delle strade che collegano gli agriturismi del territorio. Un intervento fondamentale per migliorare accessibilità e sicurezza, ma anche un segnale concreto di sostegno a chi, con coraggio, sceglie di rimanere, investire e lavorare sul territorio, contribuendo alla sua crescita economica e turistica.

Ulteriori 100.000 euro saranno destinati al miglioramento della piazza, luogo simbolo della vita sociale e punto di incontro per cittadini e visitatori, con l’obiettivo di renderla più accogliente, funzionale e adeguata a ospitare momenti di socialità ed eventi comunitari.

“Alle buone notizie sui finanziamenti – sostiene Tassone – si aggiungono importanti interventi già programmati per il nuovo anno: con l’inizio del 2026 partiranno i lavori di ristrutturazione della passerella e della palestra comunale. Inoltre, termineranno anche i lavori del campetto da calcio, restituendo alla comunità uno spazio rinnovato e sicuro per lo sport, l’aggregazione e il tempo libero, in particolare per i più giovani”.

A suo avviso, “questi risultati rappresentano non solo risorse economiche, ma una visione di sviluppo che mette al centro cultura, infrastrutture, lavoro e qualità della vita”. L’Amministrazione continuerà a “lavorare con determinazione per intercettare nuove opportunità e trasformarle in progetti concreti a beneficio dell’intera comunità”.

“Con l’augurio che queste buone notizie possano accompagnare le festività natalizie – conclude Tassone – rinnoviamo a tutti i cittadini i nostri più sinceri auguri di buon Natale e sereno anno nuovo, nel segno della comunità, delle radici e del futuro”.