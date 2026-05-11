Un morto e tre feriti in un incidente stradale sulla Statale 109 Bis

A causa di un incidente lungo la strada statale 109 Bis “Della Piccola Sila” una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli. Il tratto interessato, al km 13,300, è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Catanzaro.

La circolazione è attualmente deviata.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco di Catanzaro, la Polizia Stradale di Catanzaro e la Polizia Locale per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.