Un meccanico è morto schiacciato da un camion

Un operaio di 54 anni, Felice Costanzo, è deceduto dopo essere stato travolto da un camion sotto il quale era posizionato per effettuare una riparazione.

L’incidente sul lavoro si è consumato a Lamezia Terme. I presenti, immediatamente accortisi di quanto accaduto, si sono prodigati per far accorrere i soccorritori intervenuti al pari dei Carabinieri. Considerata la situazione estremamente critica, il meccanico è stato trasferito in ospedale a bordo di un’eliambulanza. La morte è, però, sopraggiunta durante il breve tragitto in direzione del nosocomio catanzarese. La Procura della Repubblica lametina sta coordinando l’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma che hanno già effettuato i primi accertamenti del caso per verificare l’eventualità di colpe in capo ad altri soggetti.