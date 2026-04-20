“Un match point per la vita”: sport e solidarietà a sostegno dell’Oncoematologia Pediatrica del G.O.M.

Questa mattina, presso la U.O.C. di Oncoematologia Pediatrica, i rappresentanti del Circolo Tennis “Rocco Polimeni” e il Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38 hanno consegnato alla dottoressa Rosalba Mandaglio, responsabile del reparto, il ricavato del progetto benefico “Fai anche tu un match point per la vita”, un torneo di tennis solidale svoltosi dal 9 al 12 aprile, organizzato con il patrocinio del G.O.M di Reggio Calabria.



Il progetto ha unito sport, partecipazione e responsabilità sociale, con l’obiettivo di sostenere la Rotary Foundation e le attività assistenziali rivolte ai piccoli pazienti del reparto. Grazie alle quote di partecipazione e al contributo degli organizzatori, è stato possibile devolvere alla U.O.C. di Oncoematologia Pediatrica una somma pari a 1.350 euro, oltre alla donazione di una rete per il minitennis, che sarà utilizzata per attività ludico-motorie dedicate ai bambini in cura, e che stata testata da un giovane paziente in una serie di scambi con gli atleti del Circolo Polimeni.

Presenti alla consegna Paolo Albino, presidente del Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38, Ezio Privitera, presidente del Circolo Tennis “Rocco Polimeni”, ed Antonino Meliadò, nella qualità di organizzatore dell’evento sportivo.

La dott.ssa Rosalba Mandaglio, responsabile della U.O.C. di Oncoematologia Pediatrica, nel ringraziare le associazioni ha dichiarato: «Questa iniziativa rappresenta un gesto di grande valore umano e sociale. Il percorso terapeutico dei nostri piccoli pazienti è lungo e impegnativo, e poter offrire loro momenti di gioco, movimento e normalità contribuisce in modo significativo al loro benessere psicofisico. L’attività sportiva, anche in forma adattata, aiuta a contrastare la sedentarietà e sostiene la fisiologia del corpo durante le terapie. Desidero ringraziare sentitamente Ezio Privitera, Paolo Albino, Antonino Meliadò e tutti i soci del Circolo Tennis “Rocco Polimeni” e del Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38 per la sensibilità e la vicinanza dimostrate verso il nostro reparto e le nostre famiglie».