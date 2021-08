Un “mare” di visitatori a Serra San Bruno nel giorno di Ferragosto

Arte, artigianato, storia, spiritualità, natura. Sono questi i principali motivi per i quali la città della Certosa è stata scelta come metà di Ferragosto da numerosi visitatori, desiderosi anche di trovare fresco all’ombra dei boschi di Santa Maria. Molti hanno optato per il pic-nic, altri per la visita nel centro storico, altri ancora per trovare quiete nei luoghi scelto da San Bruno per la contemplazione.

Un traffico comunque ordinato, tanto che il sindaco Alfredo Barillari ha ringraziato chi ha garantito “la circolazione cittadina, in particolare nella zona Certosa – Santa Maria, che è stata chiusa per il gran numero di visitatori presenti”.

Una città che si è presentata pulita ed accogliente, che è divenuta “fra le mete montane più ambite” e che vuole essere anche un punto di riferimento sociale e culturale su vasta scala. Le risorse non mancano e la comunità punta a fare sinergia per valorizzare questi tesori.