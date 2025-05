Un lavoratore è deceduto questa mattina a seguito di un incidente in un cantiere in Calabria sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” dove sono in corso i lavori di risanamento strutturale e miglioramento sismico del viadotto “Friddizza”.

Al momento dell’accaduto, il lavoratore era impegnato nelle attività di idrodemolizione e, per cause in corso di accertamento, è stato colpito dal getto d’acqua.