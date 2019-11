Un giovane di Dasà è un nuovo cuoco professionista: Valentino Papillo si è diplomato all’Alma di Parma

Il Vibonese può contare ancora tra le sue migliori professionalità emergenti: un nuovo cuoco professionale si è diplomato, insieme ad altri 80 ragazzi provenienti da tutta Europa, “nel Corso superiore di Cucina italiana”, tenutosi dal 27 novembre 2018 al 15 novembre 2019 alla Scuola internazionale di Cucina Italiana Alma, fondata nel 2004 da Gualtiero Marchesi a Parma.



Si tratta del 20enne Valentino Papillo di Dasà, ma trapiantatosi in Belgio dove ha appreso la passione per la ristorazione grazie alla propria famiglia. Papà Vincenzo e mamma Valérie Nathalie gestiscono infatti un ristorante in proprio. Il novello cuoco ha convinto con la propria preparazione una commissione mista, composta da docenti Alma, sotto il coordinamento del direttore didattico chef Matteo Berti e dello chef Bruno Ruffini.

Ad annunciare la notizia è il sindaco di Dasà Raffaele Scaturchio, che esprime a nome suo e dell’intera Amministrazione comunale le più sentite congratulazioni “con l’augurio che questo sia l’inizio di una carriera professionale piena di successi e di soddisfazioni”. “Auspico – ha affermato Scaturchio- che questo figlio di Dasà possa dare più lustro al nostro amato paese. Un abbraccio da parte di tutta la comunità, che mi onoro di rappresentare”.