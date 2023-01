Un fulmine colpisce la chiesa a Dasà: danneggiate alcune vetture [FOTO]

Un fulmine ha colpito la Croce posta sulla sommità della facciata della chiesa della Consolazione sita in via Santissima Annunziata nel comune di Dasà. Parte della struttura e calcinacci si sono riversati nel piazzale antistante danneggiando alcune vetture in sosta. Nessun danno a persone. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia – distaccamento di Serra San Bruno.

Attualmente la zona è stata delimitata con transenne. L’intervento dei Vigili del Fuoco per la verifica e la messa in sicurezza del sito.

Il sindaco Raffaele Scaturchio si è detto “addolorato per quanto successo” spiegando che “prontamente i dipendenti comunali hanno avvisato i carabinieri, i vigili del fuoco e la protezione civile. Abbiamo provveduto – ha concluso – a transennare tutte le vie d’accesso. Ci auguriamo tutto si risolva prontamente e che questo possa rimanere solo un brutto ricordo”.