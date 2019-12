Un delfino si è spiaggiato a Vibo

Un mammifero della specie stenella si è spiaggiato sull’arenile del lido Proserpina di Vibo Marina.

Il corpo dell’animale, di circa due metri di lunghezza, si trova da un paio di giorni riverso sulla parete che costeggia la nota spiaggia di Vibo Marina. Alcuni cittadini, accortisi della presenza del cadavere del mammifero, già in decomposizione, allertando subito la locale Capitaneria di Porto competente per la zona. I guardacosta, incamerata la segnalazione, si sono dunque immediatamente fatti carico del caso, segnalando a loro volta al Comune e all’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia la questione. Nella mattinata di venerdì i medici del Servizio veterinario hanno dunque effettuato i rilievi sul delfino, ormai in avanzato stato di decomposizione, autorizzando quindi il Comune di Vibo a procedere, tramite una ditta convenzionata, alla rapida rimozione del corpo del cetaceo.