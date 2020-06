Un cittadino segnala, la Polizia interviene: due persone arrestate per spaccio di droga

Nella serata di ieri, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria in servizio al Commissariato di Corigliano-Rossano, ha tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio il 37enne E.D.ed il 51enne N.G..



Verso le 16.30 di ieri, 12 giugno, gli agenti hanno effettuato un servizio di osservazione ed appostamento nei pressi dell’abitazione di N.G., in quanto al Commissariato era giunta una segnalazione anonima tramite l’App della Polizia di Stato “Youpol” circa una presunta piazza di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di N.G. nei pressi della propria abitazione.

Infatti, i servizi di osservazione hanno consentito di verificare la presenza di numerosi assuntori di sostanze stupefacenti aggirarsi nei pressi dello stabile e, nella circostanza, uno dei soggetti è stato notato mentre citofonava a casa dell’altro arrestato, E.D. che, dopo essersi affacciato, ha fatto cenno cenno all’avventore di attendere; stessa indicazione ricevuta da N.G. fermo sotto l’abitazione.

A questo punto, dinnanzi al portone d’ingresso dello stabile, è iniziata una vera e propria trattativa con l’acquirente a cui ha fatto seguito la cessione di due involucri di sostanza stupefacente in cambio della somma di una banconota di 50 euro. In quel preciso istante il personale della Polizia di Stato è intervenuto bloccando i tre, che sono stati trovati in possesso del denaro e della sostanza stupefacente.

Nel corso della perquisizione dell’ abitazione e delle pertinenze di essa sono state rinvenute altre 14 dosi di cocaina.

Di quanto sopra è stato informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari il quale ha disposto che entrambi fossero accompagnati presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.