Un bambino di 9 giorni e uno di 21 ricoverati per Covid all’ospedale di Reggio Calabria: le loro condizioni

In riferimento alle notizie relative ai due neonati ricoverati per Covid-19 nel reparto di Neonatologia, il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che “il bambino ricoverato nella giornata di ieri ha 9 giorni (al momento del ricovero), proviene dalla Piana di Gioia Tauro, è stato portato nella giornata di ieri al pronto soccorso della Neonatologia per malessere e difficoltà ad alimentarsi ed è risultato positivo, come anche i suoi genitori, al Covid-19.

Il bambino ricoverato in data odierna, invece, ha 21 giorni, è residente nella zona nord della città di Reggio Calabria ed è risultato positivo al test per Covid-19. La madre del piccolo è anch’essa positiva al Covid-19. Il bambino presenta febbre e difficoltà ad alimentarsi”.

“Pertanto – viene precisato – entrambi sono stati celermente inseriti nel Percorso diagnostico terapeutico per pazienti neonati affetti da Covid e vengono monitorati costantemente, in regime di isolamento dagli altri piccoli pazienti, da un team di esperti neonatologi”.

La Direzione del G.O.M. continua a raccomandare “il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, di tenere comportamenti sociali responsabili a tutela della salute di tutti nonché di aderire consapevolmente alla campagna vaccinale nazionale”.