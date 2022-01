Un autobus si è ribaltato sull’autostrada

Traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” a causa di un autobus ribaltato al km 187,257 all’altezza di Morano Calabro (Cosenza). Uscita obbligatoria in direzione sud svincolo di Morano con rientro in A/2 svincolo di Campotenese dalla viabilità ordinaria, in direzione nord chiusa solo la rampa di uscita dello svincolo di Morano.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.