Un argentino a Reggio: Soncini pronto a schiacciare per la Domotek Volley

Marco Soncini è pronto alla sfida. Classe 1996, dall’Argentina.

Ha indossato le casacche di Tunuyán de Mendoza, Vélez Sarsfield e Monteros Vóley Club, ultimo passaggio prima del volo transoceanico con sbarco in Calabria, Palmi in A3 prima esperienza tricolore cui ha fatto seguito la stagione con l’Aurispa Delcar Alessano.

Qual è stato l’impatto con Reggio Calabria?

“Molto buono.

Sono contento ed orgoglioso di essere in Calabria.

Non è la prima volta che gioco da queste parti, ma mi trovo veramente bene a Reggio.

Sono contento di rivedere amici con i quali ho condiviso diverse esperienze”.

Il nuovo gruppo?

“Giovane, con tanta voglia di rendere al massimo. Le prime settimane di lavoro stanno filando via alla grande. Lavoriamo parecchio e siamo già carichi a dieci giorni dall’avvio ufficiale del campionato.

Vogliamo continuare così in questa fase per arrivare pronti allo start”.

L’obiettivo?

“Arrivare il più in alto possibile. Prima la salvezza, poi i playoff, lottando contro chiunque”.

L’Argentina e Reggio?

“So tutto.

Sono consapevole che, in ambito sportivo, gli argentini, sia nel calcio con la Reggina che nel basket, con la Viola e specialmente con Ginobili, siano andati alla grande.

Sono qui per provare a confermare questo trend positivo, trovando a Reggio terreno fertile per fare bene”.

Il mister Polimeni?

“Già ci conosciamo. So come lavora, come mi devo comportare e non vedo l’ora di far bene”.

Che campionato ti aspetti?

“Molto duro.

Giocano tanti atleti scesi dall’A2.

Sarà una sfida esaltante competere e provare a vincere domenica dopo domenica”.