Umanità ai tempi del Coronavirus: le 5 proposte de “La Strada”

“In un momento di emergenza quale quello che stiamo vivendo, riteniamo doveroso – è la considerazione proposta dal collettivo ‘La Strada’ – rinnovare il nostro impegno a sostegno della comunità. Nel massimo rispetto dello sforzo che le Istituzioni, a tutti i livelli, stanno compiendo, e ben consapevoli che la circostanza, senza precedenti, non consente l’utilizzo di ricette dai risultati certi.



Tuttavia, mentre la maggioranza dei cittadini vive dentro le proprie case, in ottemperanza alle disposizioni governative di distanziamento sociale e di contenimento del contagio, sentiamo la necessità di porre all’attenzione delle Istituzioni Locali cittadine, in primis il Sindaco, e con lui tutti gli attori che a livello locale, specie in queste settimane, sono chiamati a compiere uno sforzo di grande responsabilità, 5 punti per noi di fondamentale importanza. Su tutti questi punti siamo disposti a instaurare un clima di piena collaborazione e propositivo, senza divisioni”. “Come già espresso pochi giorni fa, quando – ricordano i rappresentanti de ‘La Strada’ – abbiamo proposto il Centro Operativo Comunale con modelli operativi funzionali ed efficienti.