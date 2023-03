Ufficio postale di Dasà, il Comune mette a disposizione i locali della biblioteca

A seguito della pubblicazione da parte del Comune di Dasà sul proprio sito istituzionale (oltre che sulle proprie pagine social) di un avviso di ricerca locali per l’ubicazione dell’Ufficio postale, numerosi concittadini hanno manifestato la propria disponibilità alla locazione, mossi

dall’intenzione di non perdere un ulteriore servizio pubblico (dopo quello relativo alla Banca) utile alla comunità. Ma “ad oggi – spiega il sindaco Raffaele Scaturchio – sembra che nessuna delle proposte avanzate agli Uffici regionali di Poste Italiane, sia stata presa in considerazione”. Per tale motivo l’Amministrazione comunale ha reso pubblico che ha inviato nella giornata di ieri una comunicazione di disponibilità alla concessione dell’utilizzo di parte dei locali della biblioteca comunale sita in viale Aldo Moro per la nuova ubicazione dell’Ufficio postale. “Pertanto – sostiene il primo cittadino – si spera che gli uffici centrali di Poste Italiane prendano seriamente in considerazione una delle proposte avanzate dalla comunità dasaese e che abbiano a cuore la risoluzione del problema e non si ipotizzi un’eventuale chiusura, un eventuale trasferimento dell’ufficio presso la sede centrale di Acquaro o ancor peggio un fantomatico container dove allocare provvisoriamente l’Ufficio”.