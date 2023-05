Ufficio postale di Capistrano, il plauso del sindaco al direttore Luigi La Tessa

“A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale tengo a esprimere un plauso per lo straordinario lavoro che l’ufficio postale capistranese diretto dal dottor Luigi La Tessa espleta verso la collettività quotidianamente. Un modello da seguire, senza intoppi o negligenze. Un esempio di capacità che si riflette su dati concreti”.

È quanto afferma il sindaco di Capistrano Marco Martino, secondo il quale “la funzionalità degli sportelli automatici senza mai intoppi o fuori servizio e la cordialità usata nell’affrontare le varie richieste del pubblico mi impongono una azione di esaltazione delle qualità. Un vero punto di eccellenza che vantiamo all’interno del nostro comune. Un servizio che esula dalla semplice richiesta e che riceve costantemente apprezzamenti numerosi dall’intera popolazione. Lo straordinario ed incessante lavoro svolto dal direttore e dai suoi instancabili collaboratori, dunque, necessariamente per dovere morale, merita di essere vantato. Pertanto – aggiunge – ringraziando il dottor La Tessa per la sua dedizione quotidiana, rinnovo a nome di tutta l’Amministrazione comunale rinnovo i complimenti per quanto sta facendo e farà in futuro, consapevole del fatto che l’ente comune sarà a supporto per qualsiasi necessità di competenza. Procederò inoltre – conclude – a trasmettere copia di queste dichiarazioni alla direzione centrale provinciale di poste italiane affinché siano messe a conoscenza di quanto affermato in missiva”.