Ufficiali le dimissioni di Occhiuto: “Oppositori, sciacalli e odiatori hanno tifato per il fallimento della Calabria”

Adesso non si torna indietro. Roberto Occhiuto ha ufficializzato le sue dimissioni da presidente della Regione Calabria facendo partire il countdown che porterà ad elezioni anticipate. Ha reso noto la concretizzazione devi quanto annunciato nei giorni addietro con un post su Facebook nel quale non ha rinunciato a qualche accusa a destinatari da identificare.

“Ha firmato la lettera di dimissioni. Oppositori, sciacalli e odiatori – ha scritto Occhiuto – hanno tifato continuamente per il fallimento della Calabria, e non solo per bloccare me. Adesso sceglieranno i calabresi se il nostro lavoro dovrà proseguire o meno. Continuerò personalmente e insieme alla mia Giunta – così come prevede l’articolo 33 dello Statuto – a prendermi cura della Regione fino al giorno delle elezioni.

Voglio bene ai calabresi – ha concluso – che hanno creduto in me. Ho lavorato e continuerò a farlo anche per quelli che non ci hanno creduto. Viva chi ama la Calabria”.