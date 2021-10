Ufficiale: Serra dichiarata “zona rossa”

Adesso è ufficiale. Il sindaco Alfredo Barillari ha confermato l’arrivo dell’ordinanza regionale con la quale Serra San Bruno viene dichiarata “zona rossa” dalle ore 22 del 14 ottobre fino al 24 ottobre.

“Le lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado – precisa il primo cittadino – saranno sospese già da domattina per lo stesso periodo. Sospeso anche il mercato”.

L’aumento dei contagi, cristallizzato nei risultati del drive-in, ha dunque portato alla temuta conseguenza. L’azione è stata ad ogni modo resa necessaria a tutela della salute pubblica.