Udc, se ne vanno gli esponenti di San Nicola da Crissa: “Seguiamo Martino”

Continuano le reazioni a catena innescate dalle parole di Lorenzo Cesa che non sono andate per niente giù agli ormai ex esponenti dello scudocrociato nelle Preserre vibonesi.



Dopo Capistrano, arriva anche da San Nicola da Crissa il dissenso: il coordinatore cittadino Pasquale Ficchì ha deciso di autosospendersi insieme a tutti i tesserati appartenenti al gruppo comunale dell’Udc. “Inappropriate – spiega Ficchì – sono state le considerazioni verso un giovane leader che è riuscito ad aggregare in questo partito giovani da tutte le parti. Senza il suo personale impegno tutto ciò non sarebbe successo. Questa azione fuori luogo ci ha permesso di capire ancora una volta come il partito lavori con logiche di potere e non di rinnovamento che avendo visto come va la Calabria, a noi non appartengono. Pertanto ci autosospendiamo in massa dall’Udc, consapevoli che l’ammirazione verso il nostro leader Martino rimane incondizionata ovunque e qualunque progetto esso potrà sposare in futuro”.