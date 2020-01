Udc, parte il regolamento dei conti: Martino commissaria il partito a Filadelfia

Marco Martino, in qualità di commissario provinciale dell’Udc, annuncia il commissariamento del partito di Filadelfia, finora guidato dal coordinatore cittadino Salvatore Diaco.



“La condizione – spiega Martino – si rende necessaria per via di una linea politica intrapresa da quest’ultimo differente rispetto alle direttive di partito. Contiamo già nella prossima settimana di nominare un nuovo soggetto che sia in linea con gli obiettivi che intendiamo perseguire come scudocrociato all’interno di una comunità che conta un grande bacino elettorale. Molti soggetti chiedono per l’appunto una investitura di coinvolgimento che possa offrire loro un’organizzazione omogenea e fortemente radicata. Questa operazione – conclude – riserverà una nuova fase soprattutto ai più nostalgici, consentendo di fare politica attiva”.