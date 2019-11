Udc, Martino: “Cesa ha chiarito che De Nisi non entrerà nel nostro partito”

“Esprimo la massima soddisfazione per il comunicato stampa del segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa che ha smentito ogni legame con l’ex presidente della provincia De Nisi e con il nostro partito.

Noi siamo un partito democratico cristiano di centro ed orgogliosamente ci richiamiamo a quelle tradizioni culturali, morali, etiche e politiche”. Il coordinatore provinciale dell’Udc Marco Martino conferma la linea dello scudocrociato e sostiene che “la coerenza rispetto a quei valori per noi è fondamentale e pertanto mai e poi mai il nostro partito potrebbe candidare a consigliere regionale De Nisi, il quale del cambio di partiti e di schieramenti politici ha posto fondamento della sua azione politica. Giusto per ricordate che egli nato politicamente con il partito popolare, poi Margherita, poi presidente della Provincia del Partito Democratico, per il quale partito è stato candidato in posizione non utile al senato nel 2013, nonché candidato sempre con il PD alle elezioni regionali del 2014 ove ha incontrato una rovinosa sconfitta, nel 2018 sostiene, da dietro le quinte, il centrodestra alle elezioni politiche ma tant’è nel 2018 ripassa con il centrosinistra facendo la lista ‘Civilmente Impegnati’ con Oliverio per le elezioni provinciali. Tanto vero è – aggiunge – che allorquando noi dell’Udc ci accorgeremmo della vicinanza di De Nisi con Oliverio ritirammo i candidati essendo noi coerenti con l’essere democratici cristiani. Nel 2019 si sente parlare di un passaggio di De Nisi da Oliverio a Fratelli d’Italia, passaggio mai formalizzato, qualche giorno fa indiscrezioni di stampa lo danno vicino al nostro partito dell’Udc. Ebbene il nostro segretario ha chiarito ogni dubbio: non solo De Nisi non si è visto con Cesa ma noi democratici cristiani, cattolici impegnati in politica con De Nisi non vogliamo averci nulla a che fare, non può essere candidato con noi che della coerenza abbiamo fatto la ragione stessa del nostro agire politica vada altrove se vi sono partiti disposti a prendersi carico dei cambi di casacca vada da loro ma non nell’Udc. Siamo infine convinti che quanto avvenuto sia scaturito per poter offrire un messaggio significativo agli amici di Fratelli d’Italia. Un gioco poco corretto. Ed in virtù di questa ipotetica condizione – conclude – siamo sempre più convinti che coloro i quali avranno e dovranno comporre la squadra di governo dovranno essere persone che mirano all’interesse primario dei cittadini, del territorio ed non a giochi politici dai quali noi preferiamo restare lontani”.