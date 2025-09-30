UDC, Loielo: “Sanità e viabilità priorità per le Serre”

L’Unione di Centro (UDC) rilancia la propria presenza politica in vista delle elezioni regionali in Calabria. Sanità, viabilità e lotta allo spopolamento sono i temi centrali attorno ai quali si articola la proposta del partito.

Il candidato alla carica di consigliere regionale Romano Loielo, attualmente sindaco del Comune di Nardodipace, in vista della conferenza stampa di presentazione dei candidati e del programma, sottolinea che “le Serre vibonesi non sono un’area marginale, come molto spesso si sbaglia a ritenere. Sono invece il cuore della nostra identità e meritano una classe dirigente che abbia il coraggio di lottare per il futuro delle numerose comunità che hanno scelto di vivere in uno dei territori più straordinari della Calabria”. Il primo cittadino sostiene che insieme “agli amici candidati nella lista dell’Udc lavoreremo comunque, al di là degli esiti elettorali, per salvaguardare e rilanciare l’ospedale di Serra San Bruno e per rafforzare i servizi sanitari di prossimità nei paesi del comprensorio. Al tempo stesso – aggiunge – ci batteremo per assicurare interventi concreti sul miglioramento della rete stradale e dei collegamenti con le aree interne, condizioni indispensabili per lo sviluppo e la sicurezza di tutti i cittadini. La sfida importante è contrastare il grave spopolamento in atto mediante la messa in campo di nuove opportunità di lavoro legate alle vocazioni, soprattutto fondate sul turismo montano e religioso, del territorio”.

Gli esponenti dello Scudocrociato si pongono l’obiettivo politico di “offrire una casa politica a tutti i veri moderati, promuovendo una linea politico-amministrativa ispirata alla concretezza, alla sussidiarietà e alla responsabilità”.

Per illustrare nel dettaglio le proposte e avviare soprattutto un costruttivo confronto con i cittadini è stata convocata una conferenza stampa per mercoledì 1, alle ore 18.30, a Serra San Bruno, presso la veranda laterale del Caffè Mood, sito in corso Umberto I, di fronte all’ufficio postale.

All’incontro prenderanno parte i vertici regionali, provinciali e locali dell’UDC: il segretario regionale, Salvatore Bulzomì, candidato al Consiglio regionale; il Segretario Provinciale di Vibo Valentia, Stefano Luciano; il segretario cittadino di Serra San Bruno, Bruno Rosi; il consigliere comunale di Serra San Bruno, Biagio Figliucci; l’esponente Michele Ciconte e i due candidati al Consiglio regionale Romano Loielo e Mariana Iannello.