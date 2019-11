Udc, Cesa su De Nisi: “Non lo conosco, non so chi sia”

“In merito ad un articolo apparso su alcune testate giornalistiche locali che offrono sul quadro politico un ipotetico avvicinamento di Francesco De Nisi all’Udc mediante un incontro avvenuto a Roma, tengo a smentire pubblicamente ed ufficialmente ogni ipotesi”.



È quanto sostiene il segretario nazionale del partito centrista Lorenzo Cesa che aggiunge: “De Nisi è a me sconosciuto, non so nemmeno chi sia. Tengo quindi a precisare di non aver mai visto né stretto alcun rapporto ed accordo politico che sta invece in capo ai dirigenti regionale del partito dello scudocrociato”.