Ucciso un uomo di 44 anni, ferito gravemente il figlio 18enne

Un uomo incensurato che prestava servizio presso il porto di Gioia Tauro è stato assassinato nella serata di lunedì in via Medma, a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

Antonio Pupo, questo il nome della vittima, aveva 44 anni e si trovava in compagnia del figlio 18enne Michele, che ha riportato gravi ferite. A trovare i due a breve distanza dallo stadio locale sono sono stati qualche ora più tardi i Carabinieri. Accompagnato d’urgenza presso il Pronto Soccorso del nosocomio di Gioia Tauro, Antonio Pupo è morto lungo il tragitto. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, sono nelle mani dei militari dell’Arma di Gioia Tauro e Rosarno.