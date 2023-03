Ucciso un 47enne: è stato soffocato dentro casa

Przemyslaw Krzysztof, 47enne gestore dell’autolavaggio “Paradiso”, a Santa Caterina, a Reggio Calabria, è stato assassinato la notte scorsa all’interno dell’appartamento in via Italia nel quale viveva.

Nato in Polonia, è stato affogato da chi, dopo avergli tolto la vita, è scappato. Sono state alcune persone che prestavano servizio la sua attività commerciale a rinvenire il corpo senza vita. Il luogo del delitto è stato raggiunto da personale della Squadra Mobile occupatosi degli accertamenti utili ai fini investigativi nel contesto dell’indagine condotta da Walter Ignazitto e Giulia Scavello, sostituti procuratori della Repubblica di Reggio Calabria che hanno già ordinato di sequestrare il cadavere affinché sia rapidamente sottoposto ad un esame autoptico. Sono, nel frattempo, in corso, tutti i rilievi necessari per capire spostamenti ed incontri della vittima prima della morte. Verosimile, tenuto conto che è stato assassinato dentro casa, sia stato ammazzato da chi aveva con lui un rapporto confidenziale. Anni fa era rimasto coinvolto in casi poco importanti connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.