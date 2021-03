Uccide il fratello investendolo e schiacciandolo più volte con l’auto

Si sarebbe reso responsabile dell’assassinio del fratello che avrebbe investito e poi schiacciato ripetutamente con una potente automobile. Accusato di omicidio volontario aggravato, è stato tratto in arresto, a ridosso del Tribunale di Cosenza, il 45enne Giuseppe Marino che si sarebbe macchiato dell’uccisione del fratello 47enne Pasquale.

Il delitto è avvenuto a Mongrassano. Completata la terribile azione di morte, sarebbe scappato in direzione del capoluogo bruzio, probabilmente per presentarsi spontaneamente alle forze dell’ordine. Il movente sarebbe da ricercare in una sfilza di litigi di cui gli stretti congiunti erano protagonisti.