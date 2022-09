Ubriaco, aggredisce i passanti e morde un poliziotto

Proseguono i controlli della Polizia di Stato durante il fine settimana, per contrastare la criminalità diffusa e vigilare sulla movida nella provincia vibonese.



Durante il weekend i controlli si sono concentrati nell’area di Tropea, dove i poliziotti hanno identificato 187 persone, controllato 77 veicoli e rilevato 4 violazioni amministrative al Codice della strada.

Inoltre, nella tarda serata, gli agenti della Squadra Mobile e del Posto Fisso di Tropea sono stati allertati del fatto che un soggetto in stato di forte agitazione, a causa dell’ubriachezza, aveva preso a calci una autovettura parcheggiata e poi aggredito il conducente.

Giunto il personale sul posto, l’uomo appariva ancora fortemente alterato e, nel tentativo di contenerlo da parte degli agenti, questi ha resistito con violenza, arrivando a mordere ad un braccio uno degli operatori della Polizia di Stato.

L’uomo, una volta bloccato, è stato accompagnato in Ospedale a Tropea dove è risultato avere un tasso alcolemico di 2.2 g/l.

Al termine dell’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal Procuratore Capo Camillo Falvo, l’uomo è stato arrestato per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione della Autorità Giudiziaria.