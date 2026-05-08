TuttoFood: Calabria protagonista con 133 aziende

La Calabria Straordinaria del food e dell’agroalimentare sarà anche quest’anno alla manifestazione fieristica TuttoFood, in programma dall’11 al 14 maggio a Milano Rho, evento di punta nel settore che celebra il Made in Italy e l’innovazione agroalimentare.

Lo stand calabrese, nel padiglione 10, ospiterà 133 aziende del settore pronte a incontrare oltre 3mila top buyer presenti all’evento.

TuttoFood sarà una vetrina d’eccezione per i prodotti agroalimentari, atteso che solo lo scorso anno l’evento ha registrato una presenza di ben 95mila visitatori professionali.

Alla manifestazione fieristica dell’agroalimentare la Calabria si presenta anche con un fitto programma di degustazioni, espressioni identitarie del territorio: dai dolciumi agli amari, dai salumi ai formaggi, fino alle conserve ed all’olio. A valorizzare i sapori della tradizione calabrese saranno lo chef Antonio Franzè, il maestro pizzaiolo Daniele Campana ed il maestro pasticcere Massimiliano Tagliaferro.

“Quella di quest’anno – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – è un’edizione da record per la partecipazione delle aziende calabresi, sempre più interessate ad ampliare i propri contatti commerciali e ad affermarsi sui mercati nazionali ed internazionali”.

“La Regione continua a sostenere concretamente il comparto agroalimentare creando le condizioni affinché il brand Calabria Straordinaria sia sempre più riconoscibile ed appetibile, valorizzando qualità, identità e capacità produttiva delle nostre imprese. In questa direzione si inserisce anche la collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, che sarà presente a TuttoFood con il brand Anima Autentica, a seguito dell’accordo di collaborazione – ricorda infine Gallo – sottoscritto in Cittadella per rafforzare insieme la promozione e l’immagine del territorio”.