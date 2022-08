Tutto sul Gioco di Casino dal Vivo Deal or No Deal

Evolution Gaming è un fornitore di software famoso soprattutto per i suoi divertentissimi giochi con croupier dal vivo e per gli adattamenti di popolari spettacoli televisivi. Deal or No Deal è stato uno dei primi titoli a ottenere il supporto 24 ore su 24 nei siti di casino dal vivo ed è tuttora uno dei titoli più giocati dell’azienda. Nell’articolo discuteremo tutte le caratteristiche di questo gioco e condivideremo una guida su come iniziare a giocare.

Regole di base

Deal or No Deal Live è basato sul corrispondente show televisivo e le sue regole sono molto simili a quelle del gioco originale. Si tratta inoltre di un gioco a più livelli, il che significa che potrai partecipare a diverse fasi durante un singolo round. La prima fase è caratterizzata da un meccanismo di qualificazione casuale, in cui i giocatori devono giocare a un mini-gioco simile a una slot che determinerà la loro qualificazione e il premio massimo per il round.

Nella fase successiva, i giocatori possono scegliere uno dei casi per applicare un moltiplicatore casuale al suo valore, che avrà un ruolo nella fase successiva del gioco. Una volta applicati i moltiplicatori, il gioco passa alla fase principale con l’ospite del casino dal vivo. Qui i giocatori dovranno prevedere se il valore dei casi sullo schermo è superiore a quello specificato dal conduttore.

Eliminazione

Come qualsiasi altro gioco di casino dal vivo, anche Deal or No Deal Live presenta diverse meccaniche che possono far perdere il turno al giocatore. La prima è la fase di qualificazione vera e propria, ma è relativamente facile da superare: devi solo tentare di aprire la cassaforte e passare alla fase successiva.

Nell’ultima fase, avrai anche la possibilità di perdere. Le valigie sono mescolate in modo casuale, il che significa che non conosci il loro valore esatto al momento della decisione. Pertanto, quando il conduttore ti propone di scegliere tra Deal e No Deal, dovrai in parte affidarti alla fortuna. Una scelta sbagliata ti farà perdere il round.

Vincite

Le vincite che puoi ottenere come giocatore dipendono fortemente dal grado di avanzamento del round. Tuttavia, il moltiplicatore massimo della puntata che puoi ricevere può variare da un round all’altro, poiché le prime due fasi possono assegnare valori diversi ai casi. Il moltiplicatore massimo potenziale di Deal or No Deal Live è x500.

Limitazioni

La gamma di scommesse per questo gioco di casino dal vivo è piuttosto accessibile, dato che puoi iniziare con soli 0,1$ come puntata iniziale. La somma massima che puoi scommettere in questo gioco è di $100 per ogni giro. La somma massima che puoi vincere durante un round è di $50.000, che si verifica nel caso in cui tu riesca a centrare il moltiplicatore più grande dopo aver effettuato la puntata massima.

Il numero di giocatori per tavolo è illimitato e il gioco è disponibile 24 ore al giorno. È possibile divertirsi anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Il gioco prevede la connessione a un flusso video in diretta, quindi richiede una connessione internet stabile.

Come iniziare

Per giocare a Deal or No Deal Live, dovrai registrarti a un casinò che offre giochi di Evolution Gaming. Questo fornitore di software non offre la funzione Demo-Mode, il che significa che potrai giocare ai suoi giochi solo con scommesse in denaro reale. Pertanto, dovrai creare un conto ed effettuare un deposito prima di poter iniziare a giocare.

Il deposito minimo nella maggior parte dei casinò online è di circa 10 dollari, sufficienti per giocare a Deal or No Deal Live. Una volta che i fondi avranno raggiunto il tuo conto, potrai visitare la lobby live del casinò, trovare il gioco e lanciarlo. Il gioco richiederà un paio di secondi per caricarsi e sarai collegato a un tavolo. A questo punto, potrai partecipare al gioco effettuando una puntata iniziale idonea.

Dopo aver partecipato a un round con una puntata in denaro reale, dovrai interagire con il gioco solo attraverso la sua interfaccia. Ad esempio, nell’ultima fase potrai cliccare sui pulsanti corrispondenti per selezionare le opzioni Deal o No Deal.