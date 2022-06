Tutto sul filtro dell’olio: funzionamento, durata e come cambiarlo

Il filtro dell’olio è un componente fondamentale per qualsiasi automobile, dato che aiuta a rimuovere le impurità dal prodotto e a mantenerlo pulito. Questo elemento si trova tra la pompa dell’olio e il motore, ed è generalmente realizzato in materiali come la carta.

Con il tempo e con l’utilizzo del veicolo, purtroppo, il filtro tende ad intasarsi a causa degli accumuli di sporcizia e detriti vari. Arriverà poi il momento in cui sarà necessario sostituirlo, montandone uno nuovo, così da mantenere sempre al top la salute e le performance della propria vettura.

Pur non essendo complessi da sostituire, è comunque il caso di capire insieme come si fa. Inoltre, in questo articolo passeremo al vaglio molte altre informazioni utili, riguardanti ad esempio la durata media dei filtri dell’olio e i segnali che ci indicano la necessità di sostituirli.

Perché ho bisogno di un filtro dell’olio nella mia auto?

Il filtro ha una funzione importante, o per meglio dire fondamentale: tiene lontani gli elementi contaminanti dall’olio del motore. Con il tempo, l’olio può infatti sporcarsi a causa della polvere o di altre piccole particelle. Se queste ultime non vengono rimosse, possono accumularsi al punto da rischiare di intasare il motore, causando ingenti danni alla vettura.

Il filtro aiuta dunque ad intrappolare queste particelle, mantenendo pulito l’olio del motore ed evitando costose riparazioni. Per questo motivo, è essenziale sostituire regolarmente il filtro dell’olio dell’auto, ma questo è un punto che richiede un approfondimento a parte.

Immagine del filtro dell’olio tratta da pezzidiricambio.it



Quanto tempo può durare un filtro dell’olio in un’auto?

A seconda della marca e del modello del veicolo, la sostituzione del filtro dell’olio dovrebbe avvenire ogni 3 mesi circa o in alternativa ogni 15.000 chilometri percorsi. Tuttavia, è sempre meglio consultare il manuale d’uso per esserne certi, e per evitare di utilizzare un filtro oramai esausto, e quindi potenzialmente pericoloso per il corretto mantenimento delle funzionalità del motore.

Ad ogni modo, le auto più vecchie necessitano di una manutenzione e di un’attenzione maggiori, e ciò riguarda anche la sostituzione del filtro dell’olio. In questi casi, infatti, conviene rimpiazzarlo dopo 10.000 chilometri percorsi, se non addirittura dopo 5.000 km, come sempre in base alla tipologia di vettura.

Quali sono i segni di un filtro sporco?

Se il filtro dell’olio dell’auto è sporco, può causare una serie di problemi, alcuni dei quali piuttosto palesi. Il sintomo più evidente è una riduzione delle prestazioni del motore. L’auto potrebbe anche iniziare a consumare più carburante del solito, a produrre maggiori quantità di fumi di scarico, e causare il surriscaldamento di alcune parti del motore e danneggiare elementi come le guarnizioni e i sigilli.

Qual è il modo giusto per cambiare il filtro dell’olio?

Per sostituire il filtro dell’olio sono necessari un nuovo filtro, una chiave a bussola, una vaschetta di raccolta e dell’olio pulito. Per prima cosa, bisogna svitare il vecchio filtro con la chiave a bussola, quindi si posiziona la vaschetta di raccolta sotto l’auto. Infine, si avvita il nuovo filtro e si versa l’olio pulito, fino a raggiungere la linea dell’asta dell’indicatore di livello.