Tutto semplice per la Puliservice impostasi 3-0 sulla Evergreen

Tutto semplice per la Puliservice Reggio Calabria impostasi 3-0 sulla Evergreen.

Una vittoria che vale l’allungo in cima al girone di C Femminile, al momento dominato dal team di mister Giglietta.

Rotazione per tutte le atlete.

Bene Sartiano, aspettando il recupero del libero D’Elia.

Prova di gruppo solida per Capitan Oliveira e compagne che si aggiudicano i tre set con facilità (25-14, 25-7 e 25-5).

Tutte in scena le atlete amaranto.

Una bella prova che proietta la capolista verso la prossima sfida, in trasferta contro la Rodinò Costruzioni Siderno.

Imbattute, con nove su nove in campionato ed una sola vittoria al tie-break, le ragazze amaranto, team associato al progetto Sportspecialist concepito dalla Domotek di Serie A3, continuano a sognare, far gruppo e prepararsi verso i prossimi impegni e ad una seconda fase che si prospetta molto competitiva.