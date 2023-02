Tutto pronto per “Serra in maschera”: sfilata e spettacoli di danza per scatenare il divertimento

Sarà una domenica all’insegna dell’allegria e del divertimento quella che attende giovani e meno giovani nella città della Certosa. L’iniziativa “Serra in maschera” consentirà, infatti, di concedere spazio alla spensieratezza e di rivivere la gioia del Carnevale coinvolgendo ogni fascia d’età. La festa comincerà alle 16 con la “Sfilata in maschera” animata dalle ragazze dell’Asd “Serra nel volley” con partenza da località Calvario. A seguire ci sarà lo “Spettacolo di danza” a cura dell’Asd “New Gymnasium” e dell’Asd “Sogno latino” presso il complesso sportivo di via San Brunone (ex centro vaccinale). Il tutto in compagnia di RS98. Spazio, dunque, a travestimenti, musica, canti, balli e scherzi in un clima giocoso e coinvolgente: sarà protagonista che vorrà trasmettere sorrisi.