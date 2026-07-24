Tutto pronto per “Serra d’Estate 2026”: un viaggio tra arte, musica, cultura e tradizione

L’Amministrazione comunale di Serra San Bruno ha presentato il cartellone ufficiale di “Serra d’Estate 2026 – Tra Arte e Musica”, un ricco programma di eventi pensati per animare la comunità, valorizzare le eccellenze del territorio e accogliere visitatori e turisti da luglio ad ottobre.

Si tratta di un percorso variegato che intreccia concerti di grande rilievo, mostre, momenti di approfondimento culturale, eventi religiosi e tradizioni enogastronomiche, nato dalla sinergia tra l’Amministrazione, le associazioni locali e la cittadinanza.

“Abbiamo lavorato con immensa dedizione – ha spiegato il sindaco Alfredo Barillari – per offrire alla nostra comunità e a tutti i visitatori una programmazione estiva viva, inclusiva e di grande respiro culturale. Serra d’Estate è la dimostrazione di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possa trasformare la nostra storia e le nostre tradizioni in un’esperienza unica ed entusiasmante”. Concetto ribadito dall’assessore Valerio Lagrotteria che ha precisato che “musica, arte e cultura animeranno i nostri spazi per tutta la stagione, con un occhio di riguardo per i grandi appuntamenti identitari del nostro territorio. Tra questi spicca indubbiamente la storica Festa del Fungo ( organizzata dalla Proloco) fiore all’occhiello della nostra offerta autunnale, che celebrerà le eccellenze dei nostri boschi e attirerà appassionati e turisti da ogni parte”. Sulla stessa lunghezza d’onda la consigliera comunale Sabina Maiolo: “la vera forza di questo cartellone sta nel valore della partecipazione e della sinergia. Dalle iniziative sportive e per famiglie ai festival dedicati al fumetto e alla musica, ogni evento è stato pensato per far battere il cuore di Serra San Bruno e valorizzare il grande lavoro svolto dalle realtà associative locali”.

“Serra d’Estate 2026” non sarà solo intrattenimento, ma “un’occasione preziosa per vivere insieme i nostri spazi, valorizzare le nostre passioni e rafforzare il senso di appartenenza al nostro meraviglioso territorio”.