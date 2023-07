Tutto pronto per “Serra d’Estate 2023”: i principali eventi previsti

Anche quest’anno ritornano gli eventi serresi di “Serra d’Estate 2023, tra Arte e Musica”. Tanti gli appuntamenti da non perdere nella magnifica cornice di Serra San Bruno a partire dal 22 luglio. Un’estate in musica, arte, cultura ed ecosostenibilità, dunque, quella che attende i cittadini serresi e chiunque vorrà visitare e sostare nella cittadina della Certosa in questo 2023.

Il sindaco Alfredo Barillari lascia trasparire una certa soddisfazione anche quando parla della rinnovata collaborazione con Chiara Giordano e Armonie d’Arte Festival: “dopo il successo straordinario dello scorso anno, Armonie d’Arte si è fatto in quattro, con quattro splendide serate dedicate al tema degli Approdi col magnifico sfondo del Santuario di Santa Maria del Bosco ad incorniciare il tutto: si comincia il 27 Luglio con “Omaggio a La Traviata”, poi il 3 Agosto per l’unica data di Daniele Silvestri in Calabria. Si prosegue il 5 Agosto con “Arithmos, dalle spiagge di Troia alle spiagge di Cutro” con la regia di Giancarlo Cauteruccio e la voce di Elisabetta Pozzi. L’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal Maestro Quadrini chiuderà il Festival l’11 Agosto”.

Grande soddisfazione anche per il consigliere Sabina Maiolo, secondo la quale “questa Serra d’Estate 2023 è frutto della sinergia tra l’Amministrazione, la congreghe, le confraternite e le associazioni locali che collaborano attivamente sul territorio e che ringrazio. Ancora una volta siamo riusciti a creare un’estate attraente per persone di tutte le età e di tutti i gusti con un occhio di riguardo all’ecosostenibilità e soprattutto al risparmio per le casse dell’ente e dunque dei cittadini”.

“Gli appuntamenti si prolungheranno poi – ha continuato – non solo nelle giornate agostane ma anche a Settembre e ad Ottobre con la Decima Edizione della Festa del Fungo organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Serra San Bruno e il Parco delle Serre”.