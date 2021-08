Tutto pronto per l’iniziativa “Anello delle meraviglie”: un tuffo nella genuinità della natura

Due giorni a stretto contatto con la natura, per assaporare la sua genuinità e vivere più intensamente il legame con il territorio. L’iniziativa “Anello delle meraviglie” – prevista per il 21 ed il 22 agosto e promossa da “Il Casale di Fabrizia” e da “Trekking Stilaro” con il patrocinio della Regione Calabria, del Parco delle Serre e dei Comuni di Fabrizia e Nardodipace – si propone di ammirare e far percorrere i sentieri situati sul lato orientale delle Serre e mescola momenti conviviali e musicali, narrazione, riflessione e contatto con il paesaggio. La straordinarietà di luoghi incontaminati consentirà di recuperare l’intensità del rapporto con la vegetazione ed il mondo animale senza essere distolti dal frastuono della modernità. Dunque, un’immersione nel verde e anche in un passato da cui bisogna recuperare valori e tradizioni.