Tutto pronto per “Librincantine 2026”, tra gli autori c’è Daniela Rabia

Prenderà forma in due diversi appuntamenti estivi la rassegna di narrativa e saggistica nata con il proposito di coniugare letteratura e turismo culturale nella provincia calabrese e che volge lo sguardo alla plurimillenaria cultura vitivinicola di questa parte del Mediterraneo.

La prima delle due date è in programma il 29 giugno nei locali de’ Il Fondaco a Lido Sant’Angelo di Corigliano-Rossano; l’altra è prevista per l’8 di agosto negli spazi del castello di Malvito. La tematica dell’edizione 2026 è “La Grande Assente”, e ruota attorno al filo conduttore che lega alcune realtà della grecità coloniale di cui non si conosce ancora molto, con particolare riferimento all’Antica Sibari, la sontuosa città del lusso e degli eccessi di cui poco o niente è venuto alla luce.

Per Ettore Bruno, curatore della rassegna, “Librincantine” è un appuntamento che ci ricorda come nella nostra regione sia fondamentale esercitare l’azione culturale in primo luogo nella provincia, poiché proprio dalle eccellenze umane dei piccoli e medi centri e dal grande patrimonio culturale disseminato nelle periferie parta la divulgazione della straordinaria cultura calabrese al fine di accendere un faro per il turismo culturale sì nelle aree interne ma anche nei centri che accolgono unicamente il turismo estivo.

L’evento ospiterà autori e intellettuali di primo piano nel panorama culturale calabrese: tra gli altri, Daniela Rabia, autrice tra le più prolifiche e premiate di Calabria.