Tutto pronto per l’evento sportivo “Montenardo”

L’Amministrazione comunale di Nardodipace, nell’ambito delle iniziative condotte per il rilancio turistico ed economico del territorio, ha promosso un importante evento sportivo-ricreativo intitolato “Primo Gran Premio dei Borghi Montenardo”, consistente in una competizione di go-kart su pista cittadina che verrà realizzata nel centro abitato di Ciano capoluogo di Nardodipace nelle giornate del 27 e 28 settembre 2025, pensato per unire sport, identità territoriale e promozione turistica.

L’evento, per il quale si prevede una vasta partecipazione di pubblico e di corridori, vedrà la partecipazione di piloti professionisti e amatori e ha come obiettivi principali la creazione di un evento annuale di riferimento per il motorsport nei piccoli borghi, la valorizzazione del territoriodelle Serre vibonesi come principale destinazione sportivo-culturale, la generazione di un indotto economico locale e di nuove opportunità per il turismo e, infine, il coinvolgimento attivo delle comunità e del sistema produttivo territoriale.

“Montenardo” è il primo Gran Premio ufficiale dei Borghi, un evento motoristico innovativo chetrasforma un piccolo centro della Calabria in un vero circuito urbano per go-kart. La competizione si rivolge sia a piloti professionisti che agli amatori, proponendo una doppia formula di gara e offrendo una piattaforma di visibilità per i giovani talenti delle quattro ruote.

L’evento non è solo una gara, ma rappresenta un progetto culturale e territoriale che coniugaadrenalina sportiva e valorizzazione culturale ed economica dei borghi dell’entroterra calabrese.

Oltre alla competizione, “Montenardo” si configura come un festival motoristico diffuso, animato da stand gastronomici, musica live, spettacoli per famiglie e momenti di incontro tra piloti e pubblico.L’obiettivo è quello di “creare un grande evento popolare, con un forte impattoturistico, culturale e promozionale per il territorio”.

Il Gran Premio è destinato a diventare un appuntamento annuale, riconoscibile nel panorama degli eventi motoristici italiani, capace di attrarre visitatori, investimenti e nuova linfa sociale nei borghi dell’intero appennino calabrese.