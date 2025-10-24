Tutto pronto per l’esordio in campionato della Domotek Volley Reggio Calabria

Tutto è pronto per l’esordio in campionato della Domotek Reggio Calabria, in programma domenica alle 18 in casa della neopromossa Green Volley Galatone. A rappresentare lo spirito della squadra alla vigilia della prima gara è il capitano, Domenico Laganà, punto di riferimento del sodalizio amaranto fin dal giorno zero di questa avventura.

“Siamo bene, siamo pronti, carichi, finalmente”, ha esordito Laganà, trasmettendo la voglia di una squadra in fibrillazione. “Quest’anno è iniziato un po’ più tardi, quindi non vediamo l’ora di iniziare”.

Sulla prima avversaria, la Green Volley Galatone, neopromossa proprio come la Domotek la scorsa stagione, il capitano non ha usato giri di parole: “Galatone è un’ottima squadra con un giusto mix di atleti esperti e giovani. Conosco parecchi atleti dall’altro lato, gente di grande spessore nella categoria, tra cui Padura Diaz, Kingard, Giuliani, allenati da un bravissimo allenatore come Lichene. Come prima partita e da neopromossa, sicuramente ci terranno a iniziare bene”.

La risposta sulla condizione del gruppo amaranto è stata netta. “Il gruppo è un gruppo sicuramente competitivo, lungo e gagliardo”, ha affermato Laganà. “Abbiamo una rosa ampissima, tutti possono giocare e dire la loro. Rispetto all’anno scorso sicuramente siamo più completi su tutti i reparti”.

Infine, un messaggio diretto al cuore dei tifosi, aspettando la prima interna, programmata per domenica 2 novembre in casa contro BCC Tecbus Castellana Grotte: “Noi iniziamo il campionato fuori casa, non vediamo l’ora di poi esordire anche in casa. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto”. Un appello che chiude simbolicamente la vigilia e apre la caccia al primo risultato utile.