Tutto pronto per la presentazione del libro “Calabra Insediamenti Cristiani e origini delle feste – Filadelfia, La Santa Patrona e i Patroni delle sue Parrocchie”

La presentazione del libro di Michele Furci “Calabra Insediamenti Cristiani e origini delle feste – Filadelfia, La Santa Patrona e i Patroni delle sue Parrocchie”, edizioni Streetlib Vignate (MI), avverrà nel Salone della Biblioteca Comunale di Filadelfia domenica 5 giugno 2022 ore 17,30. Interverranno a porgere i saluti Anna Bartucca, sindaco di Filadelfia, don Giovanni Primerano, parroco della chiesa di Santa Barbara, don Antonio Mazzeo, parroco della chiesa di San Teodoro Martire e la presidente della Biblioteca Comunale Mariarosa Anello; i relatori invece saranno lo scrittore Foca Accetta e monsignor Filippo Ramondino, scrittore e direttore dell’Istituto di Scienze religiose di Vibo Valentia; infine in conclusione interverrà l’autore del volume Michele Furci.Nel libro che verrà presentato, oltre agli aspetti rivolti a spiegare la devozione delle immagini dei santi e in particolare il senso di appartenenza che si manifesta in ogni comunità nella ricorrenza della festa del santo patrono, è contenuto un tratto di storia di un’organizzazione sociale scandita dal tempo e dallo spazio che dal sesto secolo in poi numera gli anni partendo dalla nascita di Cristo. All’inizio dell’anno mille, poco prima che la dominazione normanna iniziasse a realizzare un nuovo modello di organizzazione economica e sociale, oltre che dalle note vicende riguardanti l’influenza della chiesa di Roma e di quella ortodossa di Costantinopoli o chiesa bizantina, il territorio calabrese è caratterizzato dai quadri temporali con cui in realtà la diffusa presenza dei monaci basiliani aveva organizzato una feconda vita sociale, economica e politica sul finire del primo millennio. Nell’evidenziare perciò il profilo storico degli eventi denaturandoli, il libro consente di osservare tante circostanze sociali che, sebbene appaiano frutto di un fenomeno di naturale evidenza, in realtà scaturiscono da norme comportamentali stabilite dal sapere umano in un susseguirsi di atti sociali interiorizzati e materializzati collettivamente grazie all’opera concreta del Cristianesimo. Con la ricostruzione della nascita e diffusione della fede cristiana, si ricostruisce quindi la storia della Chiesa che giunge sino ai nostri giorni. Allo stesso tempo però si ricostruisce la storia civile delle comunità calabresi. Infatti, con le riforme che concretano poi le strutture parrocchiali, gli enti religiosi monastici e le congreghe, si finisce anche per dare il senso reale della dimensione anche delle comunità politiche, giacché quelle religiose almeno sino al 1809 in realtà sono le uniche che testimoniano nei loro registri gli elenchi delle persone in carne e ossa. A tal proposito è sufficiente ricordare il valore inestimabile che assumono i registri delle popolazioni parrocchiali, quelli dei battesimi, dei morti e dei matrimoni, che costituiscono le uniche fonti di archivio in cui non solo si riportano i nomi e le date di nascita, ma anche le professioni, le paternità e le maternità di ognuno. In sostanza rappresentano l’anagrafe di ogni paese fin tanto che il 29 ottobre 1808 non venne emanato il decreto napoleonico che istituisce lo Stato Civile nei comuni del Regno di Napoli, che sarà concretamente attuato poi nel corso del successivo anno con la formazione dei registri. Si noterà come l’evoluzione sociale, che si rileva attraverso gli aggiustamenti e gli sviluppi che si susseguono nelle strutture organizzative dalle parrocchie, avrà una notevole ricaduta nell’intera organizzazione umana di ogni comunità. Ciò avverrà per tanti secoli, in particolare con il Concilio di Trento che si è aperto nel 1545 e poi si chiuse nel 1563. A guardar bene i processi sociali e culturali che seguiranno si noterà come altrettanto influenti saranno poi anche le risoluzioni del Vaticano I del giugno 1868 – luglio 1868, e il Vaticano II che si è aperto ad opera del pontefice Giovanni XXIII nel 1962 e poi chiuso nel 1965 da Paolo VI. La vicenda religiosa di Filadelfia, per il modo in cui si è concretata nel tempo e per quel che documentano gli atti sociali che ruotano intorno alle due parrocchie di Santa Barbara e San Teodoro, diventano così molto significativi per la comunità che rappresentano e per i contenuti storici assumono anche una valenza regionale e generale.