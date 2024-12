Tutto pronto per la presentazione del calendario degli artisti realizzato dall’associazione “Fior di Loto”

Anche quest’anno l’associazione “Fior di Loto” ha realizzato il calendario degli artisti. Un calendario interamente a colori, dove nulla è lasciato al caso e dove ogni artista viene presentato con un articolo di inserimento curato dalla promoter Sonia Demurtas.

La copertina è stata realizzata dall’artista Cristina Corso. Le opere pittoriche presenti nel 12 mesi saranno in mostra a Palazzo Gagliardi il 18 dicembre alle ore 10 presso la sala Cev.

Durante cerimonia di presentazione dell’opera alcuni poeti leggeranno la loro poesia presente nel calendario. Gli autori selezionati per dare lustro al 12 mesi 2025 sono in tutto 50: Umberto Falvo, Monica Colombaro, Antonio Franzè, Domenico Truocchio, Pasquale Terracciano, Carla Croce, Claudio Sposito, Patrizia Rosas, Vincenzo Aruta, Silvana Costa, Valerio Prestia, Salvatore Alfano, Alfredo Finocchiaro, Fulvia Rocca, Giovanna Santangelo, Lilly Calello, Cristina Corso, Eleonora Laganà, Oriana Sandrin D’Ascenzi, Lucia De Cicco, Giulia Molino, Antonio Parisi, Licia D’Urzo, Michela Ferrara, Mimma Febbraro, Luigi Vicidomini, Francesco Saverio Capria, Maria Raffa, Maria Luigia Unida, Giusy Ciagola, Roky Marchese, Angela Piazzolla, Leonardo Cristofaro, Rosita Panetta, Nella Ungolo, Sator Art, Viviana Gallina, Caterina Borsci, Anna Alfano, Alida Nella Punturiero, Antonella Fortuna, Virdò, Domenico, José Miranda, Annalisa De Cicco, Ugo Rosanò, Paolo Federico, Monica Mazzaccaro, Sonia Demurtas e Melina Morelli. Con questo calendario fare arte è un riscoprirsi; lasciare che la propria anima danzi e si lasci trasportare da un vortice di emozioni positive che accarezzano il cuore. Questa edizione è stata curata dalla grafica Maria Costa, che si è lasciata guidare dall’immaginazione dell’editrice Demurtas per la creazione del progetto; il calendario pur se non si scosta di molto dalla precedente edizione per stile e impaginazione, racchiude le note più intime e profonde di molti più artisti che regalano emozioni, stati d’animo e riflessioni su ciò che oggi si vive. Un incontro di sentimenti, che ci terrà compagnia per i prossimi mesi e le prossima stagioni con colori e persone che sanno che fare arte è lasciare che la propria anima danzi.