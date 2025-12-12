Tutto pronto per la Biennale di Vibo Valentia: la cultura si impadronisce della città

Dal 13 al 15 dicembre il Valentianum di Vibo Valentia ospiterà la Biennale di Vibo Valentia, una manifestazione culturale che porterà in città un intenso dialogo tra arte visiva, poesia, moda e creatività contemporanea, coinvolgendo artisti, scrittori, poeti e istituzioni provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’evento, ideato e curato dalla critica d’arte Sonia Demurtas, si propone come un vero e proprio viaggio emotivo e culturale, trasformando Vibo in un luogo di incontro tra linguaggi artistici diversi, nel segno della bellezza e della condivisione.

La giornata inaugurale prenderà il via alle ore 10:30 con il taglio del nastro alla presenza di Francesco Saverio Capria (Console dei Maestri del Lavoro della Calabria), Enzo Romeo (Sindaco di Vibo Valentia), Stefano Soriano (Assessore alla Cultura) e Sonia Demurtas (ideatrice e direttrice artistica della Biennale). Seguirà la presentazione del Calendario dell’Accademia Fior di Loto, presenterà Carmen Corrado con Saverio Capria, con il coordinamento editoriale e grafico di Sonia Demurtas. La copertina del calendario è stata affidata all’artista Eleonora Laganà. La seconda di copertina è di Rosangela Rotella.

Ampio spazio sarà dedicato alla poesia con le letture di Antonio Franzè, Vincenzo Aruta e Anna Alfano, e l’intervento speciale dello scrittore Pierluigi Lo Gatto, presenti ospiti come il professore Pietro Comito e il suo libro intitolato “Seta Marina”.

Momento particolarmente atteso sarà la presentazione del libro “La signora di Topolino”, illustrato da Teresa Pugliese, che ne racconterà il contenuto, il valore umano e la causa sociale che ne costituisce il cuore. Premiazione per Costantino Comito per la sezione cinema. Previsto l’intervento di poeti come Franzé Antonio, Pierluigi Lo Gatto, Anna Alfano e Mimma Febbraro.

Chiuderà la giornata una suggestiva sfilata artistica in collaborazione con l’IPSEOA “Gagliardi” – IIS De Filippis Prestia, con i foulard d’arte di Saverio Barone, José Miranda, Melina Morelli, Roki Roky Marchese, Valeria Scarano, Pasquale Terracciano e Rizzo (direzione artistica di Fortunato De Luca e le professoresse Cascasi Maria Teresa, Pappa Maria Rosa e Maria Miceli). La Biennale continuerà anche il 14 dicembre con la presente del libro di poesie di Vincenzo Aruta e la presenza di Domenico Truocchio; Sator Arts presenterà i libri insieme a Sonia Demurtas, non mancherà la poesia di Domenica Pirilli e Gabriele Raggiu. Presenti artisti del calibro di Alfredo Campagna, Corradino Corrado, Nino Romano, Andrea Stanic, Tonio Fortebraccio, Vincenzo Sguera, Giovanni Curto, José Jose Miranda, Renata de Santo, Caterina Rizzo Art, Melina Morelli, Antonio Teti De Angelis, Sandos.