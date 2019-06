Tutto pronto per il Flash Mob del Terzo Settore

La Cooperativa “Libero Nocera” e tutte le Associazioni del Terzo Settore che hanno aderito, sono pronte ad esibirsi con il Flash Moob del Terzo Settore.



L’appuntamento è sul Corso Garibaldi, culla e centro della vita reggina, di fronte al Teatro con tutte le realtà, le strutture, gli ospiti ed utenti, gli operatori, e tutti coloro che vorranno partecipare, dal passante, all’amico, insomma davvero tutti. Un evento che dia una piccola scossa alla città, realizzato da chi spesso è dimenticato e messo in disparte, da persone, bambini e ragazzi che, per un giorno, avranno modo di sentirsi protagonisti ed uniti in un contesto di vera comunità cittadina, uniti da un unico comune messaggio: “Io sono, perché noi siamo!”

La Cooperativa Libero Nocera”, con gli utenti, sarà impegnata prima dell’effettiva partenza del flash mob, nella realizzazione di una piccola performance teatrale, sempre sul tema dell’unione e della comunità. Proprio alla fine di questa breve performance partirà il flash mob globale, a dare ancora più forza al messaggio generale.

Per dare un senso ancora più forte all’evento, è in corso la Rraccolta fondi online, su Facebook, con il cui ricavato si spera di poter acquistare delle giostrine per bambini diversamente abili, da donare alla città.