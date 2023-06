Tutto pronto per il contest fotografico dedicato ai borghi del Parco delle Serre

Si terrà venerdì 30 giugno alle 10:30 presso il Museo delle Reali Ferriere di Mongiana la presentazione ufficiale del nuovo contest fotografico dedicato ai meravigliosi borghi del Parco delle Serre.

Denominato “Borghi delle Serre in foto”, il concorso è stato avviato il 15 giugno 2023 e si concluderà il 30 settembre 2023. È promosso da Mangiatorella SpA e dal Parco delle Serre, diventando ormai una piacevole tradizione estiva.

Rivolta a chi ama la fotografia ed è attratto dalla bellezza e dalla storia dei borghi delle nostre terre, l’iniziativa intende promuovere la valorizzazione di un territorio dalle grandi valenze culturali e storiche, oltre che naturalistiche, all’interno del quale, nei boschi di Stilo, sgorga Acqua Mangiatorella.

Per partecipare, è sufficiente scattare una foto che ritragga un panorama, un elemento architettonico, storico o monumentale appartenente a uno dei comuni del parco e caricarla sul sito www.mangiatorella.it, accedendo alla pagina dedicata che contiene il regolamento completo. Una giuria selezionerà le 13 migliori foto che saranno pubblicate nel Calendario 2024 dei promotori.

L’autore della foto più suggestiva, che andrà in copertina, riceverà un premio di 1.000 euro, mentre gli altri 12 autori selezionati avranno l’opportunità di soggiornare in una struttura ricettiva all’interno del parco. Tutti gli autori delle foto vincitrici saranno invitati alla premiazione e all’evento celebrativo del calendario. Le foto più meritevoli, oltre alle vincitrici, inoltre, appariranno sui social di Mangiatorella e del Parco delle Serre. L’iniziativa sarà promossa attraverso un’intensa campagna di comunicazione, sia sul web che attraverso locandine off line.

Il concorso suggella, di anno in anno, l’intesa tra il Parco delle Serre e la Mangiatorella SpA volta a raggiungere la missione condivisa di tutelare e preservare nella sua purezza il territorio e promuovere la conoscenza delle sue bellezze e delle sue realtà storiche, artistiche, culturali e produttive.

L’iniziativa vuole infatti essere un vero strumento di promozione e di invito a creare una rete aperta a tutti gli organismi coinvolti e infatti, proprio perchè consapevoli della grande opportunità turistica del progetto, sono state anche coinvolte le strutture ricettive operanti nei Comuni del Parco delle Serre, che hanno aderito con entusiasmo e parteciperanno in qualità di strutture convenzionate.