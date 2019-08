Tutto pronto per gli eventi promossi dall’associazione socio-culturale “Sei di Fabrizia se”

Ultimi dettagli per l’organizzazione degli eventi promossi dall’associazione socio-culturale “Sei di Fabrizia se”. Si parte il 9 agosto alle 21 con “Notte di Moda sotto le Stelle”, predisposta grazie alla forte dedizione da parte di Antonella Franzè.

Sarà una suggestiva e particolarissima sfilata di moda in cui i ragazzi del territorio fabriziese saranno padroni della passerella che verrà allestita presso la Villa comunale, dove ci saranno molte diverse sorprese messe in campo a cura degli artisti di strada dell’associazione “Hakuna Matata”: merita particolare cenno la rivisitazione del film “Aladdin” attraverso giochi di fuoco ed effetti speciali. Il secondo appuntamento è fissato per il 13 agosto in piazza Aldo Moro e sarà all’insegna del divertimento con lo “Schiuma Party” ed Armando Dj: start alle 22, quando calerà un’atmosfera entusiasmante con cannoni spara schiuma, musica travolgente e tanto divertimento. “Sei di Fabrizia se” ringrazia l’Amministrazione comunale per aver collaborato nella promozione degli eventi e a tutta la comunità fabriziese. “Fabrizia – commenta l’associazione – in questo mese d’agosto diventa un punto di raccoglimento per gli emigrati e per questo che noi contribuiamo a far sì che tornino a casa soddisfatti di aver trascorso qualche settimana spensierata nel paese di origine”.