Tutti i dipendenti di uno stabilimento balneare erano irregolari: sospesa l’attività

28 Luglio 2026 Redazione Cronaca 0

Sette lavoratori irregolari sono stati scoperti in uno stabilimento balneare dell’Alto Ionio Cosentino. Gli accertamenti hanno evidenziato che tutti i dipendenti presenti al momento dell’ispezione erano privi di regolare contratto di lavoro e delle previste tutele previdenziali e assicurative.

Considerato che la totalità della forza lavoro risultava irregolare, è stata avanzata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale, successivamente adottata dall’Autorità competente, elevando nel contempo sanzioni amministrative per le violazioni commesse dal datore di lavoro.

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