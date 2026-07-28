Tutti i dipendenti di uno stabilimento balneare erano irregolari: sospesa l’attività

Sette lavoratori irregolari sono stati scoperti in uno stabilimento balneare dell’Alto Ionio Cosentino. Gli accertamenti hanno evidenziato che tutti i dipendenti presenti al momento dell’ispezione erano privi di regolare contratto di lavoro e delle previste tutele previdenziali e assicurative.

Considerato che la totalità della forza lavoro risultava irregolare, è stata avanzata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale, successivamente adottata dall’Autorità competente, elevando nel contempo sanzioni amministrative per le violazioni commesse dal datore di lavoro.