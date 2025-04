Tutte le sorprese del campionato di Serie A 2024/2025

La Serie A continua a sorprendere e le scommesse italia volano anche in Champions e Conference con Inter e Fiorentina, due sorprese in ambito UEFA, perché il Biscione è nella top 4 per vincere la coppa dalle orecchie grandi, oltre ad essere in lista per il triplete: ed è questa la vera sorpresa.

La Viola ha una doppia faccia, instabile in campionato ma solida in Conference, dove punta ad agguantare la terza finale consecutiva e, magari, vincerla: alla faccia delle grandi statistiche.

In campionato l’Inter non è una sorpresa, ma ha semplicemente rispettato le aspettative dei bookmaker, che hanno sempre indicato i Nerazzurri come favoriti. L’armata di Inzaghi, continua a stupire realizzando statistiche eccelse: ecco quali sono le altre sorprese di Serie A.

Roma ad alta quota: 17 risultati utili consecutivi

La Lupa è stata una brutta sorpresa a inizio campionato, ma dopo il doppio cambio di allenatore, con Ranieri è arrivato un filotto di 17 risultati utili consecutivi: record e accelerazione micidiale per chiudere il campionato al quarto posto.

Atalanta e Lazio: le migliori statistiche dopo l’Inter

Se andiamo a vedere le principali statistiche che riguardano classifica marcatori, attacco, tiri e assist, la Dea del Gasp domina al secondo posto appena dietro alla Beneamata. Persino nella classifica dei pali e traverse colpite i Bergamaschi sono dietro al Biscione.

Al terzo posto in questa categoria statistica c’è la Lazio di Baroni, che tra alti e bassi ha stupito in questo campionato, puntando con largo anticipo al quarto posto.

Super Como verso la salvezza

Il Como con il 3 – 0 contro il Lecce conferma la sua più autentica volontà di restare in Serie A, la terza vittoria consecutiva proietta i Lariani a più 14 punti dalla 18esima posizione: un campionato straordinario e grande sorpresa quest’anno.

Il sorprendente Napoli di Conte a trazione Handicap

Su 21 vittorie ben 12 sono state per un solo gol di scarto, tuttavia, il Napoli di Conte non è a trazione X + Handicap – 1 soltanto per le statistiche, ma anche perché è stato privato troppo presto di Kvara, un bomber che avrebbe potuto fare la differenza per chiudere il discorso scudetto.

Poco importa, perché Conte sta facendo un miracolo e questa è la vera sorpresa eccezionale di Serie A.

Il Bologna stritola il Biscione

Nelle scommesse serie a in diretta streaming con le statistiche aggiornate in tempo reale l’Inter resta la favorita per lo scudetto con la quota a 1.7, segue il Napoli a quota 2, che deve ringraziare il Bologna.

I Felsinei hanno stupito contro la prima in classifica agguantando la vittoria allo scadere con un eurogol di Orsolini, tutta Napoli ha esultato con un boato che ancora rimbomba in tutta Italia. Che sorpresa i Rossoblù, che dopo la Roma rappresentano la forza del campionato più in forma nelle ultime 15 gare.

Tra questi due club, c’è anche la Juventus che vuole tornare nella top 4, in un finale di campionato che ha tutte le intenzioni di continuare a sorprendere.