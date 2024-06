Tutta la Calabria a corto di acqua, Sorical lancia l’allarme: “I disagi potrebbero anche aumentare”

Si prospetta un’estate difficile per la Calabria dal punto di vista idrico. A confermare la previsione critica è l’amministratore unico di Sorical Cataldo Calabretta, secondo il quale “la situazione idrica in Calabria desta molta preoccupazione, in alcune aree si registrano cali di produzione delle sorgenti anche del 50%”. La stessa società ha allertato le Prefetture e la Protezione civile sullo stato delle grave carenza idrica in atto, che potrebbe peggiorare nelle prossime settimane.

Cataldo ha in particolare spiegato che “non sempre è possibile” rispondere alle richieste di erogare una maggiore quantità di acqua formulate da parte dei sindaci.

“È necessario, invece – sottolinea l’amministratore della Sorical – che i sindaci emettano ordinanze che limitino o vietino l’utilizzo dell’acqua potabile per usi irrigui e il riempimento delle piscine. Occorre – ha aggiunto – assicurarsi che le ordinanze vengano fatte osservare attraverso il coinvolgimento della Polizia municipale. Senza queste limitazioni e senza la sensibilità necessaria ad evitare gli sprechi da parte di tutti, nelle prossime settimane i disagi sono destinati ad aumentare”.

Intanto, proseguono le segnalazioni da ogni angolo della regione concernenti gravi carenze.