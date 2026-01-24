Turno casalingo per l’Amaro Dhelios: sfida alla capolista

Nuovo turno casalingo per l’Amaro Dhelios.

Ritorna in campo la Serie C Maschile.

Gli amaranto di Mister Roberto Daquino cercano conferme e progressi.

Non sarà facile, anche perché, al PalaBoccioni, di fronte ci sarà la capolista, così come accaduto in Coppa Italia.



Arriva la formazione costiera dell’Olimpia Pallavolo Bagnara, matricola che ha potenziato il roster in estate ed al momento veleggia in vetta.

Quattro punti di vantaggio sull’inseguitrice Diper Jolly ed un cammino straordinario.

La Dhelios, contro l’Olimpia stessa ha avuto un sussulto d’orgoglio, strappato un punto a Lamezia e, superando gli ostacoli, proverà a sorprendere facendo leva sul supporto del pubblico amico. Nel frattempo, si attende l’ufficialità per la nuova data della sfida di Coppa Calabria, inizialmente rinviata a causa dell’allerta meteo, contro la Luck-Tigano: la data giusta potrebbe essere il 5 febbraio.