Turisti prendono d’assalto Serra San Bruno: chiuso il traffico verso la Certosa

Un considerevole flusso di visitatori ha invaso la città della Certosa facendo registrare il sold out per le attività ricettive, ma anche le aree picnic sono state letteralmente prese d’assalto.

Serra San Bruno conferma, dunque, il proprio fascino attirando – oltre agli emigrati tornati nella loro terra d’origine – numerosissimi turisti grazie alle sue bellezze storiche, architettoniche e naturali, ed ai tradizionali festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta in cielo. La serata di ieri è stata contraddistinta dal concerto di Pierdavide Carone & Dear Jack e dai fuochi d’artificio: su corso Umberto I gli spostamenti a piedi sono stati difficoltosi. Marea di veicoli anche per la giornata di oggi, tanto che è stata disposta la chiusura del traffico, già all’altezza del Calvario, in direzione Santa Maria del Bosco. Gran lavoro per gli addetti alla sicurezza della circolazione stradale, impegnati nelle operazioni di decongestionamento del traffico.