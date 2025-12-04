Turismo sostenibile, il Parco delle Serre scommette sul Centro Visite Rosarella

Il Centro Visite Rosarella è stato reso, a seguito di una serie di interventi, pienamente fruibile e può diventare uno snodo essenziale per il turismo sostenibile. Esso si inserisce pienamente nella strategia del Parco delle Serre di costruzione di una rete qualificata di centri visita, infopoint e presìdi ambientali diffusi sul territorio. Non è un luogo isolato, ma un ponte tra tutela, didattica e turismo sostenibile: punto di partenza per escursioni, cammini naturalistici, percorsi educativi e itinerari tematici.

La sua funzione è duplice: accogliere e orientare i visitatori, ma anche educare, formare e costruire una nuova coscienza ambientale, soprattutto nelle giovani generazioni.

Il recupero del Centro Visite Rosarella, con il vivaio, il percorso faunistico e il Centro di educazione didattica flora e fauna, è oggi uno dei segni più concreti della visione del Parco delle Serre: passare da una tutela passiva a una tutela attiva, produttiva, educativa e socialmente utile.

Rosarella è diventata così non solo un luogo di visita, ma uno spazio di crescita culturale, scientifica e civile, dove natura, istituzioni, scuole e comunità si incontrano per costruire il futuro ambientale delle Serre.